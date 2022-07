Portofino: domani in piazzetta il meglio della musica lirica di domanit - LevanteNews

Domani sera in piazzetta a Portofino serata conclusiva del concorso lirico internazionale “Clip”. Nato otto anni fa grazie al talento di Francesco Daniel Donati; è diventato un punto di riferimento mondiale per gli amanti del bel canto. Entrare nella rosa dei dieci finalisti che si esibiranno domani, davanti ad una platea di appassionati, vuol già dire avere un futuro nei maggiori teatri del mondo. Solo in caso di maltempo lo spettacolo sarà dirottato al Carlo Felice.

E ottenere un posto in piazzetta nell’area riservata, è un punto d’onore per molti; in caso contrario si può sempre ascoltare il concerto dei dieci finalisti accompagnati dall’Orchestra del Carlo Felice dai tavoli di un ristorante. Per Portofino, con tutto il rispetto per le feste che si sono fin qui svolte, la serata sarà l’unica ad avere un’eco mondano-culturale in tutto il mondo.

Ieri i dieci cantanti selezionati (sui 216 giunti da 44 Paesi) erano in un freschissimo Teatro Sociale di Camogli per giocarsi il titolo di fronte ad una giuria qualificatissima presieduta da Dominique Meyer, sovrintendente della Scala. A ricevere i preziosi ospiti il sovrintendente della Fondazione Teatro Sociale Giuseppe Acquaviva.

Non un’autorità comunale, non un camogliese (tranne i volontari) a partecipare allo stesso evento che dopo due giorni richiama folla a a Portofino e l’attenzione dei media internazionali. Camogli, davvero uno strano paese.

Nelle foto Dominique Meyer e Francesco Daniel Donati al Sociale