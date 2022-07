Levanto: consigli e ordinanze per la "Festa del mare" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

San Giacomo Apostolo, avvisi, consigli e ordinanze del Comune per la “Festa del mare”

La Fiera e la sua collocazione. “Preso atto della fine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui il sedime delle fiere non ha più ragione di trovare collocazione nelle aree previste nel 2021 in base alle normative di sicurezza e di contenimento della pandemia, la fiera tornerà a svolgersi nelle vie del paese, nelle tradizionali aree delle edizioni pre Covid-19 ed individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 1° marzo 2004”.

Divieto vendita bevande in vetro e lattina. Dalle ore 20 di domenica 25 alle ore 6 di lunedì 26 luglio è vietata la vendita, per asporto e consumo, di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Mascherine. Si consiglia l’utilizzo della mascherina sulla fiera e per assistere agli eventi.

Spiaggia “Dietro al molo”. Per consentire l’allestimento dello spettacolo pirotecnico della serata del 25 luglio e il successivo smontaggio delle attrezzature, sulla spiaggia “dietro il molo” (ad est dello scoglio della Pietra) sarà vietato l’accesso dall’una di domenica 24 alle 15 di martedì 26 luglio.

Treni straordinari dopo la festa. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, Trenitalia ha attivato due corse straordinarie con treni regionali per agevolare il rientro dopo lo spettacolo pirotecnico.

Un convoglio con partenza da Levanto a mezzanotte e 40 e arrivo a Sarzana all’una e trenta, con fermate a Monterosso (0.45), Vernazza (0.50), Corniglia (0.55), Manarola (1.00), Riomaggiore (1.04), La Spezia centrale (1.11), Vezzano Ligure (1.19) e Arcola (1.23).

Un altro con partenza da Levanto all’una e dieci e arrivo a Genova Brignole alle 2.36 con fermate a Bonassola (1.13), Framura (1.18), Deiva Marina (1.22), Moneglia (1.27), Riva Trigoso (1.32), – Sestri Levante (1.37), Chiavari (1.46), Rapallo (1.54), Recco (2.04) e Genova Nervi (2.18).

Deroga ai limiti acustici. Con un’ordinanza del sindaco, il Comune deroga al “Regolamento per le attività rumorose” per lo svolgimento di eventi di intrattenimento nelle attività commerciali dalla sera del 25 all’una del 26 luglio.