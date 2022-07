Camogli: vegetazione e rifiuti nelle scalinate pubbliche - LevanteNews

Ci sono strade trascurate anche in centro, in particolare le scalinate. Nelle fotoquella denominata Gente di Mare (collega le vie Bettolo-Mazzini in prossimità dell’istituto nautico) dove la vegetazione privata ha decisamente mire espansioniste ed invade l’area pubblica. Basterebbe una comunicazione ai privati e probabilmente si eviterebbe anche l’accumulo delle foglie secche. Accade così anche in salita Priaro (Vie Repubbica-Mazzini) ma non solo.

Un lettore ci segnala che anche salita don Ansaldo (tra le vie Repubblica-Mazzini) è sporca e necessita di maggiore cura.