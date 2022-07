Camogli: "Svincolo ospedale, si discuta in Consiglio" - LevanteNews

Da Antonio Leverone, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino

A seguito della lettera del 27.6.22 inviata al Sig. Sindaco di Camogli, in data 21 luglio

2022, su iniziativa del Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino si sono

incontrati i rappresentanti di alcune associazioni e gruppi locali in merito alla vendita

degli ex Ospedali di Camogli, operata da Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria degli

immobili, con la rinuncia, tramite Delibera di Giunta del Comune di Camogli n. 73 del

16 giugno 2022 ”dell’esercizio del diritto di prelazione in relazione all’immobile

vincolato”.

Riteniamo che tale decisione sia contestabile nel metodo e nel merito, poiché,

nonostante il complesso sia di interesse pubblico per la sua destinazione e per il suo

valore storico e culturale per la cittadinanza in quanto rappresentativo della storia di

Camogli, l’attuale Amministrazione comunale non ha ritenuto di dover affrontare

l’argomento nella sede più idonea: il Consiglio Comunale.

L’immobile “ex Ospedale” è sottoposto a vincolo di interesse culturale e il D. lgs.

42/2004 prevede in questi casi il diritto da parte degli enti pubblici territoriali interessati

ad esercitare la prelazione sull’acquisto .

– il 16 Maggio 2022 la Soprintendenza di Genova e La Spezia ha comunicato il non

interesse alla prelazione.

– il 16 Giugno 2022 con la citata Delibera il Sindaco dichiara che: “non sussiste al

momento l’interesse dell’Amministrazione all’esercizio del diritto di prelazione in

relazione all’immobile vincolato di cui in narrativa”.

Le motivazioni addotte sono: “che l’acquisizione della proprietà della sola parte –

cosiddetta corpo antico- non risulterebbe funzionale all’efficiente svolgimento di attività

di servizio pubblico da parte del Comune” e che “l’utilizzo dell’immobile – oltre al

pagamento della somma richiesta corrispettivo dell’acquisto- richiederebbe ingenti

interventi di ristrutturazione, che ad oggi l’Ente non ritiene opportuno affrontare”.

Nel merito, ricordiamo che, nei diversi anni di abbandono e oblio, erano emerse alcune

indicazioni di possibilità di utilizzo, quali: ubicazione delle scuole, biblioteca, museo

marinaro e, ultimamente, la possibilità di portare a Camogli la sede del nascente Parco

Nazionale di Portofino con annessi laboratori e sala convegni per ospitare ricercatori e

studiosi, con ovvia ricaduta di immagine ed economica per la nostra Città. Fino

all’eventuale realizzazione di unità abitative per giovani coppie finalizzate

all’incremento residenziale gestite a livello comunale.

I e Le Rappresentanti delle associazioni presenti chiedono pertanto che venga attivata

una convocazione urgente del Consiglio Comunale che affronti e discuta di questo

provvedimento al fine di mantenere i vincoli esistenti, in particolare sugli elementi di

pubblica utilità, prima di avviare un confronto col soggetto privato acquirente.