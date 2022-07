Calcio/ Sammargheritese, Luca Cavallo alla guida dell'Under 17 - LevanteNews

Dall’Acd Sammargeritese 1903

Il Presidente Andrea Lenzo, il Presidente del settore giovanile Adriano Casazza e tutta la Acd Sammargheritese danno il benvenuto al nuovo Responsabile Tecnico dell’ Attività Agonistica e allenatore Under 17 Luca Cavallo che metterà a disposizione della società la sua vasta e policroma esperienza in realtà quali Genoa, Entella, Rivasamba, Paniliakos, Lavagnese, Sora, Pro Favara. Nella conduzione della Under 17 Luca sarà affiancato dal tecnico Massimo Zanetti.

La società augura a Luca e al suo team un buon lavoro.