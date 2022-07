Calcio/ Genoa ancora a secco di reti: il Mallorca vince 0-1 - LevanteNews

Primo test per il Genoa contro il Mallorca, squadra che milita nella Liga: il risultato finale è stato 0-1 per la formazione spagnola. Nonostante una buona partita ai rossoblu è mancato il gol. Blessin ha provato il 4-3-3 con Josep Martinez; Hefti, Bani, Vogliacco, Pajac; Badelj, Frendrup, Portanova, Gudmundsson, Coda, Ekuban.

Questa mattina in ritiro a Bad Haring è giunto anche il presidente Alberto Zangrillo che ai microfoni di Primocanale ha dichiarato: “Vedo un gruppo unito, i gol arriveranno. Stiamo lavorando per costruire un Genoa forte. Mercato? Non faccio nomi, l’importante è prendere gente motivata”.

Infine sui tifosi: “Spero di vedere anche la Sud piena, sono sicuro che saranno la nostra arma in più. Vanno soltanto ringraziati per quello che hanno fatto”.