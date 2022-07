Sestri: le antenne telefoniche in Consiglio comunale - LevanteNews

Da Albino Armanino, consigliere comunale in Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione circa il “piano antenne”

I sottoscritti consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Vista la mozione avente ad oggetto “Adozione regolamento “Piano Antenne” approvata all’unanimità dal consiglio comunale in data 14 aprile 2021 su proposta dei consiglieri Armanino e Smeraldi;

Richiamato l’impegno del Sindaco e della Giunta “A sottoporre al Consiglio Comunale una proposta di regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico previa la mappatura della distribuzione delle antenne di telefonia mobile già presenti sul territorio comunale e il necessario confronto con i gestori di reti di telefonia mobile per conoscere le loro ulteriori esigenze di copertura.”;

Rammentato che l’Assessore ai lavori pubblici Paolo Valentino ha condiviso la proposta oggetto della mozione precisando che:

“Quello che si può fare e abbiamo già attivato questo tipo di azione è fare un piano, come suggerite, un regolamento delle antenne, sapendo bene che questo non è un vero e proprio piano regolatore come lo intendiamo cioè che può stabilire che in una zona piuttosto che in un’altra l’antenna non ce la metti, perché questa è una scelta che fa l’operatore e giustamente come si diceva sulla base delle sue necessità di trasmissione del segnale e per tutto quello che riguarda gli altri aspetti riferiti alla salute, non è il comune l’ente che si deve pronunciare – e le varie sentenze hanno purtroppo ribadito questo fatto – ma è l’ARPAL; quindi nel momento in cui mi sottopongono di mettere un’antenna in una certa zona, il piano dal punto di vista della salute deve essere verificato dell’ARPAL, non è che il comune può sostituirsi all’ARPAL. Se l’ARPAL dice che tutte le verifiche vanno bene, considerato che alcune zone sono per legge in cui non si possono mettere le antenne, tipo vicino agli asili, vicino ad abitazioni oltre una certa distanza, quindi ci sono già determinate limitazioni, ma altre eventuali limitazioni le decide l’ARPAL. COMUNE DI SESTRI LEVANTE Città Metropolitana di GENOVA Il comune può fare che cosa? Andare ad individuare delle zone che è una specie di ripetizione di quello che fa l’ARPAL e proporre in determinati casi all’operatore che vuole inserire queste antenne zone equivalenti o simili.

In quel caso l’operatore poi deve giustificare perché non utilizza questa zona piuttosto che quella che magari ha scelto; non è una procedura proprio semplice come capirete, in realtà poi purtroppo anche qui chi muove davvero, i tecnici che abbiamo interpellato e che ci stanno preparando questo piano, ce l’hanno correttamente fatto notare, è ancora la vil pecunia, nel senso che quando gli operatori scelgono un terreno normalmente pagano al privato un affitto. Se l’amministrazione propone, e deve proporre su terreni propri evidentemente, soluzioni alternative ha anche la possibilità come dire di essere più conveniente economicamente e quindi spingere l’operatore magari a fare un altro tipo di scelta. Questo è un elemento che va considerato. Considerate anche che andare a considerare sul territorio queste zone non sarà una cosa proprio semplice perché noi in ambito urbano abbiamo delle zone che sono dei parchi, non sarà proprio l’ideale andare a inserire nei parchi delle antenne e poi degli edifici che quasi sempre sono degli edifici con un certo tipo di tipologia edilizia in cui potrebbe non essere ottimale. Comunque noi questo piano lo stiamo affidando. Cosa molto importante è che questo ci permette con lettere che sono già partite, ad ogni operatore di dire nell’arco dei 3 anni qual è lo sviluppo che pensa della propria rete e quindi ogni operatore deve già comunicare all’amministrazione se nell’arco dei 3 anni ha intenzione di mettere dei ripetitori sul nostro territorio. Questa è un’attività che i nostri uffici hanno già attivato nei confronti degli operatori e sono arrivate già le prime risposte; sulla base già di questo si potrà redigere questo piano e questo regolamento che quanto prima lo porteremo all’attenzione del consiglio comunale.”

Rilevato che a S. Bartolomeo Della Ginestra nei primi giorni di luglio è stata installata una nuova antenna a ridosso delle abitazioni, in zona dichiarata di interesse comunitario.

Constatato che gli abitanti della zona sono molto preoccupati e pronti a creare un comitato per chiedere verifiche su eventuali campi elettromagnetici nocivi.

Constatato altresì che Il consigliere regionale Claudio Muzio ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale per chiedere la massima attenzione sui valori di campo delle emissioni della nuova antenna TLC installata a San Bartolomeo della Ginestra;

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

Per sapere:

i) se è stata fatta la mappatura di tutte le antenne telefoniche presenti sul territorio comunale,

ii) se è stato fatto un confronto con i gestori delle antenne telefoniche per conoscere le loro ulteriori esigenze di copertura nei prossimi tre anni e se hanno già individuato le aree di installazione,

iii) se e quando la proposta di regolamento comunale per l’installazione delle antenne sarà sottoposto al Consiglio Comunale

iv) se l’amministrazione ha contattato ARPAL per chiedere verifiche sull’installazione della nuova antenna di San Bartolomeo della Ginestra.

Albino Armanino

Paolo Smeraldi