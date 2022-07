Sestri: furto in abitazione, bloccate le due presunte ladre - LevanteNews

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

I carabinieri hanno rintracciato ed identificato le presunte autrici di un furto in abitazione consumato a Sestri Levante nella zona della Baia del Silenzio, consumato nella mattinata dello scorso sabato.

I militari della locale Compagnia, a seguito di denuncia sporta dalla vittima, hanno svolto immediate indagini acquisendo ed analizzando anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Sono state così individuate due donne di circa 20 anni che poi si allontanavano a bordo di una Peugeot 308, già sotto osservazione dai carabinieri perché ritenuta sospetta in quanto intestata a una persona segnalata per intestazione fittizia di autovetture, essendo intestataria di circa 100 autoveicoli.

Il 15 luglio scorso i militari dell’Arma individuavano il predetto veicolo parcheggiato in quella piazza Italia, senza nessuno a bordo, ed iniziavano un servizio di osservazione.

Dopo circa tre ore due donne salivano a bordo dell’autovettura venendo fermate dai Carabinieri che le bloccavano e procedevano alla loro identificazione.

Le due, entrambe di origine nomade, sono state riconosciute come le autrici del furto commesso in data 09 luglio 2022. A bordo del veicolo sono stati trovati gli indumenti utilizzati per commettere i furti.

Verosimilmente le due donne avevano individuato un nuovo obiettivo da colpire e sono state fermate prima di poter dare concretezza ai loro propositi.

Infatti una delle due, prima che fosse bloccata, si stava spogliando in macchina per indossare proprio i vestititi già utilizzati per il furto del 09 luglio, probabilmente per eludere la sua individuazione. Entrambe sono risultate gravate da innumerevoli precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione.

L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. Entrambe sono state denunciate in stato di libertà per furto in abitazione e la conducente è stata multata per guida senza patente, mai conseguita.

Sono in corso le indagini per verificare il loro coinvolgimento in altri furti commessi nelle settimane precedenti nella zona del Tigullio.