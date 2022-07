RASSEGNA STAMPA. Caldo allarme accessi al pronto soccorso - LevanteNews

Oggi, venerdì 22 luglio, auguri a Maddalena. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “Il ladro dui miele si lecca le dita”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Omettiamo le notizie di intrattenimento, in genere pubblicate nelle pagine dell’Album). Caldo: allarme al pronto soccorso, oltre 10 accessi al giorno. Covid: “Nuovi contagi (in Asl-4, ieri 227) e ricoveri (34), già oltre 600 quarte dosi”. Crisi ed elezioni: “Allarme dei sindaci “Riviera a rischio opere per milioni di euro”; “I dubbi dei parlamentari liguri”; “Bagnasco e Ghio: candidarsi non è la priorità”. Movida: giro di vite a Recco e Lavagna (Commento. Vogliono evitare situazioni che richiedano il presidio delle forze dell’ordine).

Sestri Levante: concessione di un locale a Palazzo Cambiaso. Chiavari: in colmata 50 aule, palestre e laboratori. Chiavari: minacce a casa Morando, “Via il gallo che disturba”

Rapallo: tunnel fontanino, si farà ma con tempi più lunghi, ieri sopralluogo della Soprintendenza. Rapallo: domani processione induista. Rapallo: sì al restauro di Fons Gemina. Rapallo: cinghiali, i cittadini smettano di sfamarli. Rapallo: il sentiero del giorno: Manico del lume. Santa Margherita Ligure: addio a Carla Rappini.

San Colombano: il presidente Franco Amadori rassegna le dimissioni. Lorsica: schianto in moto, autopsia per lo scooterista. Rezzoaglio: atti vandalici al rifugio Trapper.