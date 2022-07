La scorsa notte a Rapallo, all’una, un minorenne di 17 anni è stato ricoverato in codice rosso, poi diventato giallo, per intossicazione etilica. E’ successo all’una in viale Giovanni Maggio. Soccorso dal 118 il paziente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna con una ambulanza della Croce Bianca.