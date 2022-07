Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Si comunica che mercoledì 27 luglio, Via Gramsci sarà chiusa alla circolazione veicolare nel tratto compreso fra i civici 6 e 10 dalle ore 6.00 alle ore 24.00 per consentire le operazioni di disinstallazione della gru edile presente presso il cantiere di rifacimento degli ex “alberghetti”.