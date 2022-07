Rapallo: Porro racconta la crisi e De Lucchi domani la città del futuro - LevanteNews

Stasera a Rapallo, ore 22 nel parco di Villa Tigullio, il giornalista televisivo Nicola Porro commenterà le ultime tappe della crisi, soprattutto politica, che ci porta alle elezioni del 25 settembre.

Particolarmente interessante domani sera l’incontro con l’architetto Michele De Lucchi che spiegherà la Rapallo di domani: dalla fontana marina nei pressi del Castello con una balena che manderà il suo spruzzo alto dieci metri verso il cielo e l’aiuola che in piazza 4 Novembre esporrà una perla, simbolo di Rapallo, e poi il nuovo viale di via Gramsci e il collegamento tra il Porto Riva e via Gramsci.

I due professionisti saranno intervistati dal giornalista Roberto Arditti

La Cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero fino ad esaurimento posti.