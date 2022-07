Rapallo: Il Portico di Salomone e i 100 anni di Luigi Giussani - LevanteNews

Da Massimo Costanzo per Il Portico di Salomone

Quest’estate il Portico di Salomone, giovane associazione teatrale, riparte da cento e precisamente dai cento anni dalla nascita di don Luigi Giussani. Per celebrare la ricorrenza, la compagnia ha realizzato uno spettacolo che andrà in scena il 31 luglio presso il parco di Villa Tigullio a Rapallo, impreziosito da splendidi brani musicali, che spaziano dall’opera lirica alla musica leggera, poesie e testi teatrali di grande significato che il geniale educatore brianzolo spesso utilizzava con suoi ragazzi come esempio per mostrare loro il percorso dalla bellezza alla Bellezza con la B maiuscola.

Lo spettacolo del 31 luglio sarà una staffetta culturale nella quale si alterneranno come testimoni il famoso tenore Ivan Rivas, che canterà alcuni brani molto cari a don Giussani, tra i quali “Spirto gentil”, e i bravissimi pianisti Federico Pulina e Laura Soracco che suoneranno alcuni brani musicali, come il celebre “La goccia” di Chopin. Non possiamo non ricordare la presenza del poliedrico attore Giampiero Pizzol che ci offrirà l’interpretazione e la lettura di significativi testi letterari.

Una staffetta culturale molto variegata dal titolo “Di bellezza in Bellezza” che vuole ricordare soprattutto il modo di guardare alla realtà e alle persone tipico di don Giussani, partendo dalla bellezza per arrivare ad altra Bellezza. Uno spettacolo che resterà nella memoria di tutti coloro che potranno assistervi nel teatro all’aperto di Villa Tigullio a Rapallo.