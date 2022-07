Rapallo: Festival internazionale e Valle Christi jazz, il programma - LevanteNews

Da Omnia Service

Festival Internazionale di Valle Christi e Valle Christi jazz. Il Festival propone anche quest’anno grande musica e grandi interpreti, un programma ricco e prezioso per un’estate di bellezza e speranza, nella convinzione che la pace e la conoscenza tra i popoli si costruisca soprattutto attraverso la cultura, un viaggio con un pizzico di leggerezza ed emozioni che uniscono la suggestione del luogo all’empatia che si crea tra artisti e pubblico. In questa XX edizione si rende anche omaggio ai più famosi cantautori liguri con tre spettacoli imperdibili.

Prosegue, per il settimo anno consecutivo, l’inserimento nel Festival di quattro concerti jazz con protagonisti di fama internazionale e con la Direzione Artistica di Bruno Guardamagna.

Programma

Musica – Giovedì 28 luglio ore 21.30 Corpo Bandistico Città di Rapallo. Direttore Maestro Daniele Casazza

Il Corpo Bandistico Città di Rapallo è formato da un organico composto da strumenti a fiato e a percussione e propone per la serata un repertorio dedicato alla musica di grandi autori italiani e del palcoscenico mondiale che hanno segnato la storia della musica, tra i quali De André, Morricone, Mancini e molti altri.

Ingresso ad offerta libera pro Guardia Medica Pediatrica Tigullio Occidentale

Teatro. Venerdì 29 luglio – ore 21.30 In collaborazione con il Festival di Borgio Verezzi

“Piccoli Crimini coniugali”di Eric Emmanuel Schmitt con Giancarlo Fares e Sara Valerio, Regia Nicola Pistoia.

Il giorno dopo il debutto in prima nazionale a Borgio Verezzi, l’Associazione presenta una brillante commedia nera, carica di suspense, che, con ironia e leggerezza, racconta e sviscera la vita di coppia. Dialoghi serrati e colpi di scena portano ad una sorprendente ed inattesa verità.

Teatro comico. Martedì 2 agosto ore 21.30: Maria Pia Timo “Una donna di prim’ordine”

Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito, il big band della dispensa, le tante mail da smistare, la chat dell’ufficio, le chiavi da ritrovare ogni mattina, lo strazio della casa di famiglia da svuotare, le telefonate dei call center, la palestra, la chat della palestra…gli occhiali? Lo scompiglio dei bambini, la chat delle mamme… Basta! Il “logorio della vita moderna”, per citare un vecchio Carosello, che ci fa desiderare un più sereno eremitaggio monacale, ci logora il fisico. Può un’attrice comica mettere in ordine la vostra vita?? Controsensi, rimedi, teorie scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna, utopie e assurdità del nostro vivere, sostegni farmacologici-omeopatici-stupefacenti…e soprattutto tante risate……

Jazz. Venerdì 5 agosto ore 21.30 “Sharon Clark Italian Tour“ con: Sharon Clark, voce; Daniele Gorgone, piano; Marco Piccirillo, contrabbasso; Gaetano Fasano batteria.

Sharon Clark – la sua voce meravigliosa e incomparabile è stata apprezzata da figure storiche del jazz americano come Aretha Franklin, Cassandra Wilson, Buster Williams ed acclamata dai tutti i principali giornali tra i quali il Washington Post, il New York Times e il Wall Street Journal. Nel corso della sua carriera si è esibita con grande successo in lunghi tour che hanno attraversato tutti gli USA, l’Asia e l’Europa. Il suo repertorio è composto da standard del jazz per un concerto che si preannuncia pieno di accattivanti armonie e carico di swing. Ad accompagnarla nel suo primo tour italiano, il Trio del pianista Daniele Gorgone con Marco Piccirillo al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria.

Incontri. Sabato 6 agosto – ore 21.30. L’incredibile cena dei fisici quantistici

Incontro – spettacolo con Gabriella Greison, fisica, scrittrice drammaturga. A cura di Associazione Kòres – Ingresso libero.

Gabriella Greison è fisica, scrittrice, e performer teatrale. Ha conseguito la laurea in fisica nucleare a Milano e ottenuto l’abilitazione all’insegnamento della fisica e della matematica. Ha insegnato diversi anni nei licei milanesi e romani e due anni all’Ecole Polytechnique di Parigi. Ha lavorato diversi anni al museo della scienza di Milano. Ha creato trasmissioni radiofoniche e televisive e scritto su riviste e quotidiani.

È genovese di origini scozzesi. Attualmente vive in Italia, tra Milano e Genova. È stata definita “la donna della fisica divulgativa italiana” (Huffington Post). Scrive romanzi con la fisica a far da sfondo. I suoi lavori ruotano su tre argomenti: fisica quantistica, donne della scienza, fisici del XX secolo. È una studiosa, prima di tutto.

Teatro-musica. Lunedì 8 agosto – ore 21.30: “Genova, dicevo, è un’idea come un’altra”

Tre generazioni di musica raccontano la città dei cantautori con Armando Corsi, Federico Sirianni, Giua, Max Manfredi. In questo racconto musicale s’incontrano sul palco tre generazioni che hanno attraversato la canzone d’autore genovese nelle figure di Armando Corsi, straordinario chitarrista che, dalle vecchie osterie della città, ha solcato gli oceani sulle navi da crociera per l’America latina, giungendo a collaborazioni straordinarie, da Paco de Lucia, ai conterranei Bruno Lauzi e Ivano Fossati e diventando uno dei capisaldi della storia musicale genovese, Federico Sirianni, che dagli anni Novanta ottiene una quantità incredibile di riconoscimenti; Giua, cantautrice e chitarrista rapallese di grandissimo talento, che rappresenta la terza generazione di un movimento che non accenna a smettere di produrre nuovi artisti; Max Manfredi, di cui Fabrizio De André disse pubblicamente “è il migliore di tutti”. E’previsto l’intervento di ospiti della scena genovese più o meno recente che accompagneranno i quattro protagonisti sul palco, interagendo con loro. E’un racconto di mare, di vicoli stretti, di ombre sui muri delle case antiche, di partenze e di ritorni, di incanti e di dolori, di amicizie e di fratture.

Jazz – Giovedì 11 agosto – ore 21.30 Zorro Tinissima Quartet

Francesco Bearzatti, sassofono tenore / clarinetto; Giovanni Falzone, tromba; Danilo Gallo, basso; Zeno de Rossi, batteria

Francesco Bearzatti da quindici anni uno dei musicisti jazz più emozionanti d’Europa. Con il suo Tinissima Quartet, propone un jazz decisamente impegnato e ritrae diverse figure rivoluzionarie – la fotografa Tina Modotti, Malcolm X, Thelonious Monk e oggi Zorro. Una musica che è allo stesso tempo seria e gioiosa, febbrile e lirica.

Nel centenario della creazione di Zorro, il sassofonista Francesco Bearzatti e il suo Tinissima Quartet presentano l’ultimo contributo di Cam Jazz al vasto e spettacolare panorama jazz. Zorro è una favolosa suite in cui trovano posto grandi temi di respiro cinematografico, interludi romantici, ampi paesaggi e inseguimenti mozzafiato. Se il cliché del jazz come esperienza cinematografica ha mai avuto un significato, ebbene è proprio questo. Affiancato dal trombettista Giovanni Falzone, dal bassista Danilo Gallo e dal batterista Zeno De Rossi, Bearzatti ristabilisce un nesso tra jazz e riparazione dell’ingiustizia. Ma Zorro non è una lezione di politica, piuttosto un viaggio piacevole ed estremamente toccante attraverso un paesaggio visto in sogno che tutti noi segretamente condividiamo.

Teatro musica. Venerdì 12 agosto L’Histoire du soldat. Nel 140° anniversario della nascita di Stravinsky (1882 – 2022)

Testo di Charles Ferdinand Ramuz – Musica di Igor Stravinsky; Regia, scene, costumi e Musicattore®: Luigi Maio.

Nella versione per trio: Filippo Gogdanovic, violino – Valeria Serangeli, clarinetto – Federico Manca, pianoforte

Nominato Rappresentante in Italia della Fondation Igor Stravinsky dalla sua Presidente Marie Stravinsky, bisnipote del grande compositore russo, il Musicattore® Luigi Maio è considerato il massimo interprete dell’Histoire du Soldat.

Grazie alle straordinarie doti trasformistiche, Maio si fa letteralmente in quattro per interpretare il Soldato, il Diavolo, il Narratore e la Principessa, esplicitando il tema del Doppio alla “Jekyll & Hyde” attraverso un vero e proprio one man show, mutando voce, mimica e costumi nell’idea originaria – e finora mai realizzata – di Stravinsky e Ramuz. Luigi Maio dialoga in scena con le note di un giovane trio coinvolgendo i musicisti nell’azione teatrale e intrecciando note e parole in un magico fuoco di fila. Dalla Scala di Milano al Petruzzelli di Bari, dal Carlo Felice di Genova all’Argentina di Roma, da Oporto a Londra, dal Festival di Ravello al Martha Argerich Festival di Amburgo, in tournée scaligera a Cipro, protagonista delle celebrazioni del Centenario dell’Histoire a Ginevra (dove ha recitato il testo nell’originale francese sotto l’egida della Fondation IS), Maio porta in scena il suo cavallo di battaglia in una edizione che ha ricevuto il Premio dei Critici di Teatro e il riconoscimento del CISI (Centro Internazionale di Studi Italiani). In occasione del Cinquantenario dalla morte di Stravinsky Maio ci offre uno spettacolo fresco e divertente, agile, emblematico semplice e profondo, un capolavoro senza tempo che l’estro poliedrico del Musicattore rende accessibile a tutte le età.

Jazz . Domenica 14 agosto Danilo Rea ore 21.30 – Concerto evento – Villa Tigullio

Improvvisazioni per piano solo – omaggio ai cantautori genovesi e non solo…..

Un grandissimo Danilo Rea trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Così, con il suo talento capace di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità musicale, il suo estro gentile e la sua forza creativa, rende anche un omaggio ai cantautori genovesi.

Danilo plasma la melodia schiudendo le porte a infinite possibilità che si aprono agli ascoltatori. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire. “Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta. Nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. E’ un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”

Teatro cabaret – Mercoledì 17 agosto – ore 21.30 – Fin qui tutto bene

Fabrizio Casalino in One man show di stand up comedy e canzoni, nello stile caustico e dissacrante di Casalino, alfiere della Tipica Accoglienza Ligure. Far ridere è diventato un lavoro socialmente utile: farlo in Liguria un dovere morale. L’epoca è fosca, la regione al collasso. Occorre tenere alta la fiaccola dell’ironia, e ridere innanzitutto di se stessi.

Fabrizio Casalino cantautore e talentuoso comico genovese, colleziona, a partire dalla fine degli anni ’90, svariati successi discografici e televisivi. La sua carriera di cantautore inizia al Premio Tenco nel 1994. Nel 1999 la collaborazione con I Cavalli Marci svela la vena comica di Fabrizio che inizia una vera carriera parallela a quella di cantante. partecipando a svariati importanti programmi televisivi RAI e Mediaset. Mentre la sua

carriera di comico si fa strada, Fabrizio non abbandona mai la sua attività di cantautore e continua a scrivere canzoni in italiano ed in dialetto genovese, aggiudicandosi anche il Premio Bindi (a Santa Margherita Ligure) nel 2012.

Jazz . Giovedì 18 agosto ore 21.30 – Swingins by the sea

Mattia Cigalini, sax – Tommaso Perazzo, piano – Luca Bulgarelli, contrabbasso – Marcello Cardillo, batteria. Questo quartetto inedito vede affiancarsi un nome prestigioso del panorama jazzistico come Mattia Cigalini a due talentuosi giovani emergenti, Tommaso Perazzo e Marcello Cardillo: il tutto tenuto insieme dall’esperto e poliedrico bassista Luca Bulgarelli.

Musica – Sabato 20 agosto ore 21.30 “Arpe dal mondo”

Vincen zo Zitello Concerto d’Arpa Celtica e Arpa Bardica

Vincenzo Zitello Compositore, Polistrumentista, Concertista tra i più importanti arpisti al mondo, e primo pioniere dell’Arpa Celtica in Italia dal 1977. Inizia i suoi studi musicali come Violinista, Violoncellista e Flautista in giovanissima età, la sua formazione è stata di tipo classico, che ha progressivamente ampliato, attraverso un articolato percorso artistico che lo ha portato ad approfondire diversi linguaggi e stili musicali, per poi ottenerne un risultato espressivo e personale che afferma una nuova e inconfondibile personale identità musicale.

La musica di Vincenzo Zitello segue un preciso orientamento di ricerca che mira ad esaltare le insospettabili potenzialità che dimorano tra le corde delle sue arpe. In concerto ne utilizza due che vengono suonate in alternanza, l’arpa Celtica e l’arpa Clarsach, due strumenti della tradizione Gaelica con caratteristiche sonore ed espressive differenti. Il concerto dal titolo “Arpe dal mondo”, si svolge attraverso un percorso dotato di poetica autonomia e di matura sintesi espressiva e si svolge coinvolgente, in un crescendo fatto di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazioni e virtuosismi che invariabilmente rapiscono ed incantano ogni ascoltatore.

Saranno inoltre previste, quando possibile, date alternative in caso di maltempo

Biglietteria

Valle Christi – Posto non numerato. Biglietto unico € 20

Villa Tigullio – Concerto-evento del 14 agosto: biglietto unico € 25- Posto non numerato

Vendita biglietti e apertura cancelli dalle ore 20.30 prima di ogni spettacolo

Si consiglia al pubblico abbigliamento comodo e caldo. Si consiglia inoltre l’uso della mascherina durante la coda in biglietteria

Prevendita biglietti: Libreria Agorà (Via Milite Ignoto 22 – Rapallo tel. 0185-234288)

www.happyticket.it