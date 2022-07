Rapallo: a San Michele con la fotografa Usa Vivian Maier - LevanteNews

Da Alessandra Rotta, architetto e organizzatrice di incontri

Nel fresco e intimo raccoglimento del giardino della Parrocchia di San Michele di Pagana questa domenica 24 luglio alle ore 21.00 sarà possibile assistere ad un singolare omaggio alla fotografa statunitense Vivian Maier, esponente di spicco della street photography, della cui attività artistica si sapeva ben poco prima della sua scomparsa. Le autrici di “Vivian Maier Ignota a me stessa” Patrizia Ercole e Silvestra Sbarbaro proporranno una lettura inedita delle sue fotografie. Così scrivono infatti le due autrici genovesi nella prefazione del libro: «Chi era Vivian Maier, una bambinaia? Una fotografa? Fondamentalmente una sconosciuta che ha attraversato la vita occupandosi dei figli degli altri e osservando il mondo attraverso il mirino della sua Rolleiflex. In questo monologo sono le sue immagini a parlare, unica autentica testimonianza che, forse suo malgrado, ci ha lasciato.»

Per la prima volta sarà possibile ascoltare i suoi pensieri nell’attimo dello scatto.

Il monologo teatrale svelerà un poco questa donna misteriosa. E ci sarà anche un omaggio a Genova, città visitata e fotografata dalla Maier nel 1959 con alcuni suoi scatti del Cimitero Monumentale di Staglieno.

Le autrici hanno impiegato due anni di ricerche per riuscire a restituire la complessità di questa vita singolare, con la consapevolezza che ogni storia è sempre un’altra storia.

La voce recitante sarà Patrizia Ercole, attrice e scrittrice. La regia è di Anna Biserni.

Il testo è stato pubblicato da Sillabe © nel 2020 in edizione bilingue “Vivian Maier: Ignota a me stessa / Unknown to myself”.

L’evento, a ingresso libero, è parte della rassegna “Sotto il campanile” fortemente voluta da Don Paolo Zanandreis.