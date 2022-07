Rapallo: attraversamenti pedonali, maggior sicurezza - LevanteNews

Alcuni cittadini si sono rivolti alla polizia urbana lamentando la pericolosità dell’attraversamento notturno in due punti di via Santa Maria del Campo a Rapallo: il primo all’inizio della strada, in prossimità di piazzale Genova e dello svincolo autostradale; il secondo all’altezza del civico 47 dove è presente anche una fermata del bus di linea.

Il commissario capo della polizia, Eugenio Rovetta, ha verificato la situazione e ha disposto il miglioramento della sicurezza dei due attraversamenti pedonali mediante l’applicaziione di un sistema di luci a led. Con determina firmata dal dirigente e comandante della polizia municipale Marco Delpero, i lavori sono stati affidati alla ditta Aresi con sede a Rapallo per un importo complessivo di 7.000 euro, iva compresa.