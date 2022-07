Moneglia: ottantenne colto da malore muore in spiaggia - LevanteNews

Ancora una vittima, un anziano ottantenne. Era andato in spiaggia a Moneglia. Lo ha colto un malore che ha provocato l’arresto cardiaco del paziente. E’ accaduto alle 18 circa. Sono intervenuti il medico del 118 (Tango 1) e i militi della locale pubblica assistenza. Inutili i tentativi di far ripartire il cuore. A quel punto sono intervenuti i carabinieri; la salma è stata pietosamente coperta in attesa del nulla osta per rimuoverla.

Anche oggi per i sanitari del 118 di Lavagna una giornata che fino alle 19 ha registrato una cinquantina di interventi con una dozzina di codici rossi da trattare. Uno dei primi interventi a Rapallo per un minorenne in crisi etilica e codice rosso; l’ultimo intervento registrato alle 19 per un incidente sempre a Rapallo in via Aurelia di Levante; il motociclista ha rifiutato il trasporto in ospedale.