Lettere/ "Parco di Portofino, pagamento ticket e dei soccorsi" - LevanteNews

La lettrice pone un tema di grande attualità e molto sentito. Durante il lockdown la protezione civile impediva l’accesso al parco. Almeno, col caldo di questa estate, ci fosse chi consiglia ai gitanti di avere scorte di sali e acqua, calzature adeguate e copricapo. E perché non far pagare un ticket di accesso? E perché non fare pagare i faticosi soccorsi?

Da Emy Mortola

A proposito dei numerosi soccorsi sui sentieri del Parco di Portofino, in particolare quello che da San Rocco scende a San Fruttuoso, sarebbe necessario impedire l’accesso in particolari periodi dell’anno su vie in cui molti si avventurano senza un filo di buon senso.

Il notevole spiegamento di mezzi di soccorso a gente per lo più scriteriata può andare a scapito di persone che di sentono male altrove e non per colpa loro. Sarebbe bene anche che gli escursionisti pagassero un ticket di accesso o in alternativa il ticket per l’intervento avvenuto.