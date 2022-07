Chiavari: venerdì 29, Nicole Magolie Band in piazza dell’Orto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Venerdì 29 luglio, alle ore 21 in piazza N.S. Dell’Orto, l’assessorato al Turismo del Comune di Chiavari organizza il concerto evento “Like a Diamond” della Nicole Magolie Band, dedicato alla musica pop dagli anni settanta ad oggi, con Nicole Magolie, testimonial di Matera Capitale Europea della Cultura, Gabriele Gentile al pianoforte e tastiere, Michele Aloisi al basso e Folco Fedele alla batteria.

Un viaggio musicale dal pop al soul, dalle sonorità loungè jazz più soft fino alla dance, con arrangiamenti che trasformeranno i grandi classici internazionali di ieri e oggi in versioni originali.

L’evento sarà anche un’occasione per ascoltare il nuovo lavoro discografico dell’artista, interamente in stile jazz, dal titolo “Don’t Ever Go”.

Ingresso gratuito.