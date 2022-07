Chiavari: notte di magia con "Magic Show Abracadabra" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Comune di Chiavari

Sabato 30 luglio, alle ore 21 in piazza N.S. Dell’Orto, ritorna a Chiavari l’international Magic Show “Abracadabra. La notte dei miracoli”. Lo spettacolo dedicato alla magia e all’illusionismo è nato da un’idea dei Disquido e Gigi Speciale, con la collaborazione di Valter Leonardi.

Saliranno sul palco artisti di fama internazionale tra cui i Disguido, campioni europei di “Comedy Magic” vincitori di numerosi trofei internazionali fra cui l’Oscar della Magia “il Mandrake d’Or”, Ernesto Planas direttamente da Cuba con il suo speciale numero di ombrelli e protagonista del programma televisivo “Les Plus Grand Cabaret di monde”, Mirco Menegatti maestro di magia, Raffaello Corti mago comico che ha partecipato a trasmissioni come “Colorado” e “Tu si Que Vales”, Gabriele Gentile prestigiatore vincitore del trofeo nazionale per la Magia e Ottavio Belli, illusionista di fama internazionale.

Ingresso gratuito, per ulteriori informazioni www.abracadabrashow.it