Chiavari: in piazza dell’Orto sosta per bus integrativi di Trenitalia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

A seguito dei lavori programmati dal 25 luglio al 4 settembre sulla rete ferroviaria, all’interno della galleria Megli tra Recco e Genova Nervi, e alla conseguente rimodulazione della circolazione dei treni, Trenitalia metterà a disposizione degli utenti alcuni autobus per garantire i collegamenti con le altre città del territorio comprese nella tratta interessata dagli interventi.

“Per limitare il disagio e garantire un rapido interscambio tra treno e bus, abbiamo risposto alla richiesta avanzata da Trenitalia e dato la nostra disponibilità ad utilizzare una parte di piazza N.S. dell’Orto, l’area attigua ai civici 29 e 37 di fronte alle Poste Italiane, per far stazionare gli autobus che andranno ad integrare il servizio di trasporto pubblico. Verranno eliminati alcuni stalli a pagamento per il periodo estivo, ma invitiamo i cittadini ad utilizzare il vicino park Assarotti, dove i residenti possono parcheggiare alla tariffa agevolata di 0.50 € l’ora” spiega l’assessore ai trasporti del Comune di Chiavari, Alessandra Ferrara.

In allegato l’ordinanza relativa alle modifiche temporanee alla sosta in piazza N.S. dell’Orto.