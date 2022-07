Chiavari: don Mario Ostigoni nominato “Cappellano di Sua Santità” - LevanteNews

Da don Luca Sardella, Responsabile Ufficio per le Comunicazioni sociali, Portavoce della Diocesi

Papa Francesco ha concesso il titolo di “Cappellano di Sua Santità” a don Mario

Ostigoni che, dunque, potrà avvalersi del titolo di “Monsignore”.

L’onorificenza giunta dalla Santa Sede è stata resa nota questo pomeriggio dal

Vescovo diocesano Giampio Devasini al termine della Santa Messa celebrata nella

Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari, nel giorno in cui la Diocesi ricorda la

sua dedicazione.

Monsignor Ostigoni, nato a Lavagna il 12 ottobre 1950, è stato ordinato

presbitero il 26 giugno 1977.

Licenziato in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense di Roma, è

attualmente Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico diocesano, Vicario giudiziale

aggiunto del Tribunale Ecclesiastico Ligure, Direttore dell’Ufficio per la Disciplina dei

Sacramenti, Canonico della Cattedrale e Assistente ecclesiastico della “Società Operaia

Cattolica Nostra Signora dell’Orto”.

Dalla data odierna, inoltre, entrano in carica tutti i Direttori degli Uffici e Servizi

di Curia già comunicati lo scorso mese di giugno dal Vescovo Devasini.