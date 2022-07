Camogli: concorso lirico Portofino, eccezionale finale al "Sociale" - LevanteNews

Clip concorso lirico internazionale di Portofino giunto alla sua ottava edizione, un punto di riferimento per i giovani cantanti che domani calcheranno i palcoscenici più prestigiosi del mondo. Al Teatro Sociale di Camogli è in corso la finale tra i dieci selezionati. Sul palco artisti provenienti da Russia (2), Spagna, Sud Africa, Romania, Italia (2), Iran, Messico, Australia. Una giuria che rappresenta il meglio del teatro lirico mondiale presieduta da Dominique Meyer Sovrintendente della Scala e i colleghi del Metropolitan, La Monnaie di Bruxelles, Carlo Felice di Genova, Regio di Pama, Musik Theatre di Vienna, Maggio Musicale Fiorentino. Il tutto presentato da Francesco Daniel Donati, direttore di Clip, un genio che otto anni fa ha pensato tutto questo, puntando su Portofino a cui, domenica sera in Piazzetta, regalerà una indimenticabile serata di Gala.

Nelle foto Dominique Mayer, i giurati, Francesco Daniel Donati sul palco e il baritono russo Silchuch Ilya, 28 anni accompagnato dalla pianista Inessa Filistovich