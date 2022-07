Calcio/ Entella, Volpe abbraccia Faggioli e Tascone - LevanteNews

Entella in ritiro ma con nuovi innesti in rosa: il ds Superbi ha chiuso negli ultimi giorni due affari, l’arrivo a titolo definitico di Alessandro Faggioli dall’Ancona e di Simone Tascone (nato a Napoli il 18 dicembre 1997).

Prosegue senza sosta la campagna abbonamenti per assistere alle diciannove partite casalinghe dei biancocelesti nel prossimo campionato di serie C. Manca solo una settimana al termine della prima fase di prelazione dedicata agli abbonati della stagione 2019/2020, dopodiché, 2 giorni (28 e 29 luglio) per cambiare il proprio posto e dall’8 agosto scatterà la vendita libera.

Per sottoscrivere il proprio abbonamento ricordiamo che è sempre possibile recarsi all’Entella Point a Chiavari in Corso Colombo n. 39 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il sabato, invece, il Point sarà aperto dalle 10 alle 12.30.

Da quest’anno, inoltre, sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento anche online. Per l’acquisto e per tutte le informazioni clicca qui. Insieme siamo più forti, coloriamo il Comunale di biancoceleste.