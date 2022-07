Calcio/ Da Lavagna ai professionisti: Gabelli e lo Spezia insieme fino al 2024 - LevanteNews

Un lavagnese alla corte dello Spezia Calcio: Leonardo Gabelli firma per il club bianco fino al 2024. L’annuncio è arrivato da parte della società.

Il difensore classe ’02, reduce da un’ottima stagione con la formazione Primavera, condita da un gol e due assist, ha infatti firmato con la Società bianca il primo contratto da professionista. Contestualmente, il Club di via Melara comunica che il calciatore è stato ceduto a titolo temporaneo alla società US Pergolettese 1932 per la stagione 2022/2023.