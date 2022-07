Sestri: Polo tecnologico, bando per affitto locale - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Mediaterraneo Servizi – società in-house del Comune di Sestri Levante – in questi giorni ha indetto un bando per la ricerca di un soggetto interessato alla concessione di un locale sito presso Palazzo Negrotto Cambiaso. Lo spazio andrà ad implementare l’attuale Polo Tecnologico presente in Baia del Silenzio con dieci aziende.

Possono presentare domanda di partecipazione le società, costituite o ancora da costituire, operanti nel campo dell’innovazione tecnologica (a titolo esemplificativo deve trattarsi di ricerca, formazione, comunicazione, informazione, sviluppo di prodotti innovativi). Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 16 agosto 2022 la lettera debitamente sottoscritta conforme allo schema di domanda predisposto scaricabile dal sito internet di Mediaterraneo Servizi o dall’albo pretorio comunale on-line.