'Santa': brucia auto in via del Sole; soccorsa una persona - LevanteNews

La scorsa notte all’una, i vigili del fuoco di Rapallo, sono intervenuti a spegnere l’incendio di un’auto parcheggiata in via privata del Sole. Oltre all’auto sono rimasti bruciacchiati alcuni arbusti vicini alla vettura. Mezz’ora dopo nella stessa via una persona è tata colta da malore ed è intervenuto il 118 con la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure. Il paziente, in codice giallo, ha rifiutato il ricovero. Al momento non è dato sapere se i due episodi hanno una correlazione.