San Colombano: 60 anni fa l'inaugurazione della Romaggi-Cichero - LevanteNews

Da Renato Lagomarsino, “Lascito Cuneo”

Il 22 luglio di sessant’anni fa ci fu l’inaugurazione ufficiale del tratto di carrozzabile fra Romaggi e Cichero realizzando il collegamento fra le due vallate con un percorso di 15 chilometri partendo da Calvari. L’evento, che fu caratterizzato da una grandiosa cerimonia sui pianori erbosi di Cian Panigà, appena oltre il Passo di Romaggi, merita di essere ricordato perché segnò la conclusione di una avventura iniziata dieci anni prima, il 12 ottobre del 1952, con una memorabile “camminata” da Calvari a Calcinaia di Cichero cui parteciparono anche numerose autorità, fra cui il presidente della Provincia Giovanni Maggio che fece il tragitto a dorso di mulo. Con questa geniale trovata l’allora neo-sindaco Filippo Zavatteri riuscì a dimostrare l’utilità e la necessità della strada e a porre le basi per ottenere i primi aiuti: tre “cantieri di lavoro” destinati a disoccupati. Ben poca cosa ma sufficienti a far capire che nonostante la meta fosse lontana c’era la ferma volontà di partire e andare avanti.

Con il primo “cantiere”, iniziato il 3 marzo del 1955, venne sbancato uno sperone di roccia che si trovava proprio nel punto di partenza, a Calvari; con il secondo, che si svolse nell’estate del ’56, e con il terzo nel novembre-dicembre del ’57, lavorando con piccone pala e carriola, senza alcun ausilio di mezzi meccanici, furono fatti sì e no trecento metri di strada. L’impresa si dimostrava veramente ardua.

Ma nel marzo del 1958 entra in funzione una ruspa. In dodici giorni traccia la strada fino a Certenoli, giungendo nei pressi del cimitero. Il 2 maggio un paio di vetture e due motocicli possono percorrere per primi il nuovo tratto di strada.

Il 13 luglio del 1960, reperiti i fondi necessari, e con la benedizione di don Giuseppe Minetti, arciprete di Certenoli, la ruspa riparte. L’11 settembre arriva nei pressi della chiesa di Romaggi; il 3 gennaio del 1961, fatto un nuovo balzo in avanti, giunge al valico e si affaccia sul versante di Cichero. Il 3 febbraio una prima vettura (quella dell’impiegato comunale Daniele Aste) con a bordo il sindaco Zavatteri può arrivare a Romaggi, seguita il giorno dopo da quella del medico condotto dott. Antonio Bertolini.

Tra il febbraio e il giugno del ’61 la ruspa avanza oltre il Passo di Romaggi e prosegue fintanto che non arriva a Villagrande di Cichero. Il 17 agosto inizia un “cantiere di lavoro” per il livellamento del fondo stradale e la posa dei tombini. Con questo, anche se mancavano ancora dei ritocchi al tracciato, la grande avventura poteva dirsi conclusa. Infatti il 17 febbraio del 1962 i numerosi operai che avevano preso parte ai lavori festeggiano (fanno, come si dice, “a curmadda”) a Romaggi da “Pellegrin” e si riuniscono al Passo per una foto ricordo.

Conclusi ulteriori interventi, il 3 luglio il sindaco Zavatteri dichiara la strada aperta al transito. Ma l’inaugurazione ufficiale, con la posa di un cippo al Passo di Romaggi, si farà il 22 luglio sui prati di Cian Panigà. Sul coperchio di un vecchio “bancà” aperto, messo bene in vista sul passaggio, c’era la scritta “Qui le promesse si mantengono”: un eloquente messaggio rivolto ai numerosi politici intervenuti per richiamarli al rispetto degli impegni verbali che si erano assunti. Perché il tratto di strada da Romaggi a Cichero, di circa otto chilometri, era stata realizzato facendo affidamento sulle promesse ma praticamente a….cassa vuota.

A distanza di sessant’anni son tutte cose dimenticate. E’ giusto approfittare dell’occasione per ricordarle.