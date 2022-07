Recco: Via dell'Alloro, 80.000 euro per muro contenimento e canalizzazione - LevanteNews

Recco – Via dell’Alloro: 80mila euro per il muro di contenimento e la canalizzazione delle acque

Dopo l’acquisizione delle relazioni tecniche e della documentazione utile, è stato approvato dalla Giunta Gandolfo il progetto esecutivo che permetterà di consolidare e mettere in sicurezza via dell’Alloro. Saranno investiti 80mila euro per la realizzazione di un muro contenimento del terrapieno a sostegno della strada e opere di canalizzazione delle acque meteoriche. I contributi sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“Anche per questo intervento avvieremo presto le procedure per l’affidamento – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – siamo molto soddisfatti perché, raccogliendo anche le richieste dei cittadini, avevamo promesso di intervenire su via dell’Alloro, opera molto importante in quanto si inserisce nel progetto di riqualificazione della viabilità per le frazioni. Questa assegnazione di risorse è stata possibile grazie anche agli sforzi che abbiamo richiesto ai nostri uffici per intercettare finanziamenti. Le esigenze sono molte, bisogna continuare a reperire finanziamenti per aumentare la capacità di risposta ai bisogni e alla sicurezza del territorio”.