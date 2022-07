Rapallo: tunnel Fontanabuona, sopralluogo della Soprintendenza - LevanteNews

Lungo e meticoloso sopralluogo della Soprintendenza a Rapallo (e poi a Tribogna e Moconesi) per verificare l’impatto che il progettato svincolo della A-12 con la Fontanabuona avrebbe sulla città. I tecnici della Soprintendenza erano accompagnati dal vicesindaco di Rapallo Pier Giorgio Brigati, dai tecnici di Autostrade e del Comune. In particolare il sopralluogo si è concentrato su Santa Maria del Campo e Arbocò. La Soprintendenza ha mostrato interesse al progetto per quanto riguarda le zone dove verrà conferito il terreno ricavato dalla creazione del tunnel e la protezione dei corsi d’acqua. La Soprintendenza renderà note in seguito le sue eventuali osservazioni.