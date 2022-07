Rapallo: i dieci anni del Circolo Fons Gemina - LevanteNews

Dal Circolo Culturale “Fons Gemina”

“Accogliamo con vera gioia e soddisfazione quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Rapallo – è la dichiarazione di Gianni Arena, Presidente del Circolo Culturale “Fons Gemina” – in merito alla restaurazione della Fonte in San Martino di Noceto. Per una benevola coincidenza, quest’anno il no­stro Circolo – intitolato alla stessa – festeggerà i suoi dieci anni di fondazione, e non avremmo potu­to trovare circostanza più favorevole”.

Infatti, il Circolo Culturale “Fons Gemina” nasce nell’ottobre del 2012 e mutua la sua denominazio­ne proprio dalla fonte di San Martino di Noceto (allora misconosciuta), così come appare anche nel logo dell’associazione: due mani a sorreggere un flusso spontaneo, che il Circolo ha trasposto in idee e quindi collaborando – nel proprio ambito – alla conoscenza della stessa.

“Abbiamo proposto, nel nostro percorso – ricorda Arena – varie sfaccettature della cultura: teatro, musica, cinema, letteratura, benessere, storia, arti grafiche e pittoriche. Ci siamo messi in gioco con eventi quali “Oggi dirigi tu!” o gli “Aperitivo con delitto”, ospitato più volta realtà intellettuali importanti “sul territorio”come Emilio Carta (cui è in itinere un’intitolazione locale), Sandro Sansò, Ivaldo Castellani. La proposta di un restauro della “Fons Gemina” originale (dove svolgemmo – come Circolo – un concerto all’aperto nel 2018) non può che inorgoglirci, oltre che attestare come la scelta della nostra denominazione sia stata nella giusta direzione”.

Il Circolo Culturale “Fons Gemina” si appresta a festeggiare, nel prossimo ottobre, i suoi primi dieci anni di vita. In vista c’è una grossa sorpresa, ma – per ora – il Presidente tace.