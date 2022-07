Rapallo: elezioni d'autunno, l'incognita Carlo Bagnasco - LevanteNews

Ieri Berlusconi e Salvini hanno fatto fuori in un solo colpo Draghi, Conte e spaventato Letta. Si andrà alle elezioni con una domanda che prima o dopo gli elettori si faranno: cambierà qualcosa nei rapporti dell’Italia con Putin?

Ma torniamo a Rapallo. Le elezioni comunali sono previste per la primavera 2024; se il sindaco Carlo Bagnasco, al secondo mandato e non più eleggibile, decidesse di candidarsi alla Camera o al Senato, dovrebbe dimettersi da sindaco appena stabilita la data delle elezioni politiche; arriverebbe un commissario e Rapallo voterebbe il nuovo sindaco nella primavera 2023, con Sestri Levante e Camogli.

Carlo Bagnasco non ha ancora deciso se completare il ciclo amministrativo e restare in carica fino al 2024 o dimettersi per iniziare la campagna elettorale. Un recente sondaggio svolto a Rapallo gli assegna una grande popolarità che supera la percentuale registrata alle urne quando è stato eletto. Ma questo non basta; occorre valutare il ridotto numero dei parlamentari che comporranno il parlamento e i voti di Forza Italia in rapporto a quelli della Lega e Fratelli d’Italia. Roberto Bagnasco sarà certo disposto a rinunciare alla candidatura per far strada al figlio. Decisiva sarà però la valutazione e il consiglio di Silvio Berlusconi, sempre molto vicino alla famiglia Bagnasco e ben lieto di candidare un giovane sindaco che ha fatto grandi cose. Il rischio di non essere eletto comunque resta.

A Carlo Bagnasco piace la politica, ma certo il ruolo di coordinatore ligure di Forza Italia (supponiami) non gli basta. Quali possono essere le alternative ad una carriera parlamentare? Completare il ciclo amministrativo e poi candidarsi consigliere in Regione? C’è anche chi parla di un possibile ruolo da sottosegretario. Nei prossimi giorni sapremo.