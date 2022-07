Levanto: scoglio della Pietra, una targa ricorda i Caduti in mare - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

In occasione della festività di San Giacomo Apostolo, il Comune di Levanto inaugurerà sullo scoglio della Pietra una targa per ricordare i caduti e dispersi in mare e vi installerà accanto la bandiera della repubblica italiana.

L’iniziativa, suggerita dalla società di mutuo soccorso “Gente di mare”, si svolgerà nella mattinata di domenica 24 luglio, con un corteo che percorrerà la passeggiata a mare e raggiungerà lo scoglio. Dopodiché si recherà in piazza Colombo, dove si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera dinanzi al monumento al marinaio.