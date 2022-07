Lavagna: siccità, all'orto Tomato de Ma il problema non c'è (per ora) - LevanteNews

Quest’estate infuocata, con temperature che toccano i 40 gradi in tutto il Nord Italia, non risparmia, e non poteva che essere così (aggiungiamo) nemmeno il nostro Tigullio. Riserve d’acqua che tengono? Forse si, forse no.

Lungo la piana dell’Entella, presso l’orto Tomato de Ma, ormai noto per le vicende della diga Perfigli nonché per il progetto di solidarietà per la comunità Mato Grosso in Amazzonia, “la situazione è ancora buona, almeno per il momento. Abbiamo due pozzi , uno secco, l’altro funziona a pieno regime”. A parlare è Davide Bonzano, un giovanissimo lavorante volontario vent’enne che in questo periodo si occupa anche dell’irrigazione dei campi: gli impianti sono goccia a goccia e nell’attuale fase di seminazione sono curate e ombreggiate le piantine più piccole.

Insomma, un bilancio per ora positivo ma l’estate è ancora lunga…