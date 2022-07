Lavagna: in Consiglio il nuovo market ad Arenelle Scoglio - LevanteNews

Dal Comune di Lavagna

Il Consiglio comunale di Lavagna è convocato per mercoledì 27 luglio alle 18 con il seguente ordine del giorno con il seguente ordine del giorno.

1 Approvazione verbali Consiglio Comunale del 29/04/2022 (dal n. 25 al n. 35).

2) Approvazione interventi sbobinati seduta Consiglio Comunale del 29/04/2022 (verbali dal n. 25 al n. 35).

3) Approvazione verbali Consiglio Comunale del 30/05/2022 (verbali nn. 36 e 37).

4) Approvazione interventi sbobinati seduta Consiglio Comunale del 30/05/2022 (verbali nn. 36 e 37).

5) Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 89 in data 30/05/2022 ad oggetto “art. 175 comma 4 – quater del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. – variazione n. 5 al bilancio di previsione 2022 -2024 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale”.

6) Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 97 in data 22/06/2022 ad oggetto “art. 175 comma 4 – quater del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. – variazione n. 6 al bilancio di previsione 2022 -2024 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale”.

7) Assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio

2022 ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000.

8) Variazione n. 7 al bilancio di previsione 2022-2024.

9) Progetto per la realizzazione di un nuovo complesso commerciale

“Zona SP – Cavi Arenelle Lo Scoglio in variante urbanistica al vigente p.r.g. – Procedimento unico – art. 10 L.R. n. 10/2012 e s.m. – Richiedenti : PIX Developement Srl – Margherita Spa. Controdeduzioni alle osservazioni.

10) Valutazione di fattibilità della proposta di affidamento in concessione ai

sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, del

servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione

pubblica, impianti di videosorveglianza e impianti semaforici presenti

nel territorio comunale, di progettazione definitiva ed esecutiva, di

esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e

riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti di illuminazione

pubblica, nonché la fornitura di energia elettrica con la corresponsione

degli oneri d’energia alla società elettrica distributrice, o ad altro

soggetto, sia esso produttore, o distributore.