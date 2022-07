Incendi boschivi: notte da inferno nello Spezzino - LevanteNews

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia (Nella notte è scattato un allarme incendio boschivo anche a Sesta Godano)

Ancora all’opera squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento dell’incendio di Sarbia (frazione della Spezia ndr). Per tutta la notte, Vigili del Fuoco e Volontari Antincendio Boschivo, di vari comuni della Provincia, hanno lavorato per contenere le fiamme.

Questa mattina l’elicottero della regione Liguria ha ripreso l’attività di lanci sulla zona.

Il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è stato implementato da una Sezione Operativa di Colonna Mobile del Comando Provinciale VV.F. di Alessandria: 9 unità operative con mezzi dedicati per gli incendi boschivi.

Per la giornata odierna è stato disposto il richiamo di ulteriore personale Vigili del Fuoco come previsto dalla convenzione sottoscritta in regione Liguria.

I Volontari Antincendio Boschivo saranno presenti anche oggi con personale e mezzi.

Attualmente l’incendio è sotto controllo ma le operazioni di minuto spegnimento, bonifica e presidio si protrarranno almeno per tutta la giornata odierna.