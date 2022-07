Il Bagnun e le sagre del fine settimana - LevanteNews

Riportiamo le sagre del fine settimana, da venerdì 22 a lunedì 25. Partiamo dal Bagnun che è il re degli appuntamenti gastronomici, l’ultimo ad essere gratuito, alle sagre che insaporiscono l’estrate del Levante.

Riva Trigoso: il Bagnun. Il programma della tre giorni prevede il concerto della Filarmonica di Sestri Levante per la sera di venerdì 22 luglio, a partire dalle 21,30, e per domenica 24 una degustazione di piatti tipici nell’ora di pranzo e lo spettacolo musicale dell’orchestra Discomania alle 21,30.

Sabato 23, la distribuzione del Bagnun a partire dalle 19,30 e fino alle 23,30, con lo spettacolo musicale dell’orchestra Primavera alle 21,45 e lo spettacolo pirotecnico alle 23,30.

Per tutti i tre giorni di manifestazione in via Brin sarà presente il mercatino dell’artigianato.

***

Avegno. a Testana sagra con asado e ravioli. Sabato 23 e domenica 24 a Testana, frazione di Avegno con vista mare, si festeggia la Patrona, Santa Margherita. Dalle 19.30 apertura stand gastronomici con specialità locali e in particolare ravioli a chilometro zero e asado.

Sabato 23 dalle 21 ballo con l’orchestra di Luca Parpaiola e domenica, sempre dalle 21 danze con Marino Castelli. Due orchestre di grande richiamo.

***

Bogliasco. Sagra dei pansoti. Nella piazza delle scuole, da da venerdì 22 a domenica 24 si svolge la Sagra dei pansoti. E dato che in centro è difficile reperire un posteggio, ecco il bus navetta gratuito dalle 18 alle 24 con partenza dall’area di interscambio degli impianti sportivi di via Marconi.

***

Camogli. Sant’Anna. Sabato 23 e domenica 24, nella fantastica terrazza del monastero di San Prospero, festa di Sant’Anna organizzata dagli abitanti dell’omonimna località. Stand gastronomici con specialità e danze. Navetta per raggiungere il monastero.

Gattorna Sagra del raviolo. Da venerdì 22 a lunedì 25 festa di San Giacomo, a Gattorna Sagra del raviolo, ma con tante altre specialità gastronomiche a parttire dalle 19.30. Ogni sera, da venerdì a lunedì un’offerta musicale.

Sori. Sagra Ravioli. Nell’area pedonale attigua alla bellissima nuova spiaggia, venerdì 22 (dalle 19,30) e sabato 23 (Dalle 12.00 e dalle 19.30) una gustosissima Sagra dei ravioli con intrattenimento musicale. Ricordiamo che anche Sori assicura agli ospiti posteggi e navetta gratuita per raggiungere il centro.