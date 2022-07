Chiavari: Canoa Polo Accademy e Entella under 16, doppia premiazione - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Doppia premiazione questa mattina a Palazzo Bianco. Il sindaco Messuti, il presidente del consiglio Segalerba, gli assessori Ratto e Ferrara, i consiglieri Dagnino e Ginocchio hanno consegnato un primo riconoscimento all’ASD Chiavari Canoa Polo Accademy che ha vinto il campionato nazionale di serie B, passando in A1. A ritirare la targa una rappresentanza della squadra.

Un secondo all’under 16 della Virtus Entella che ha vinto il campionato nazionale di serie C. Erano presenti alcuni membri della rosa, il direttore generale del club Matteo Matteazzi, il responsabile giovanile Manuel Montali e il tecnico Andrea Scotto.

“Siamo orgogliosi dei traguardi conseguiti dagli atleti delle due società cittadine. Due sport caratterizzati da valori universalmente condivisi, come la lealtà e la sana competizione, che trovano nel campo da gioco una metafora di vita. I nostri migliori auguri per le prossime sfide che andrete ad affrontare” afferma il sindaco Federico Messuti.