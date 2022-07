Camogli: tre in difficoltà alla Cala dell'oro; ingenti forze di soccorson elicottero - LevanteNews

Tre francesi non più giovani sul sentiero che da Camogli conduce a San Fruttuoso. Sono in difficoltà, probabilmente disidratati; assolutamente privi di forze per proseguire o tornare indietro. Dall’aeroporto Cristoforo Colombo è partito l’elicottero Drago dei vigili del fuoco; il soccorso alpino sta raggiungendo i tre turisti a piedi; infine da Camogli è partita l’idroambulanza della locale Croce Verde, da Ruta i Volontari del soccorso e da Camogli la Capitaneria di Porto.

I tre, papà sui settanta anni e due figlie, erano sul sentiero che scende alla Cala dell’Oro, Sono stati trovati dai Volontari del soccorso di Ruta che li hanno riforniti di acqua, che avevano terminato. Il più affaticato era il papà (codice giallo). L’elicottero Drago ha issato a bordo prima il padre; lo ha trasportato a San Fruttuoso; poi, una alla, volte, ha trasportato anche le figlie nella piazzola dell’eliporto. Da qui i tre francesi sono stati accompagnati all’idroambulanza e trasferiti a Camogli.

Ieri era stata la volta di un turista genovese di 41 anni a perdere le forze durante lo stesso percorso battuto dal sole, senza ripari.