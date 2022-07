Camogli: Museo marinaro, grazie a Saccella, lo sostituisce un recchese - LevanteNews

La notizia del cambio della guardia al timone del Museo marinaro camogliese ne nasconde un’altra significativa. Perché Furio Tabacco è recchese e il fatto che la più importante e antica testimonianza della tradizione marinara sia stata affidata ad un recchese significa che il campanilismo tra i due Comuni è proprio finito. Tabacco non è il promo recchese a supportare il mondo marinaro camogliese; l’armatore di Recco Matteo Picasso (poi famoso ritrattista con cui Pablo vantava la parentela) si dice sia stato il vero ideatore della Mutua marinara camogliese (un’assicurazione), la prima nel mondo. Stamattina alla cerimonia era presente anche il comandante Pro Schiaffino, storico direttore del Museo.

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli

Questa mattina, nell’aula consiliare del comune di Camogli, cerimonia di congedo del Comandante Bruno Sacella dal suo ruolo di direttore del civico museo marinaro “Gio Bono Ferrari”.

Nel corso del suo mandato, iniziato nel 2007, il Comandante Bruno Sacella ha contribuito a rinnovare e portare lustro al nostro Museo, curando in particolare modo il restauro di molte opere pittoriche e della famosa “polena” , rinnovando l’allestimento delle sale museali e organizzando la catalogazione informatica dei reperti del Museo.

In questi 15 anni il Comandante ha accolto personalmente i numerosi visitatori trasmettendo la sua passione e le sue conoscenze su questo nostro importante patrimonio, e ha sempre riservato un particolare occhio di riguardo alle scolaresche. Sue anche molte iniziative che hanno riguardato la presentazione di libri e volumi nelle sale del museo.

A lui il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione e della città tutta per gli anni trascorsi al servizio della comunità e per il preziosissimo contributo al mantenimento di questo importante luogo della memoria camogliese.

Da oggi, alla guida del Museo marinaro, subentra il Cap. Furio Tabacco, già Direttore di Macchina, coadiuvato dal Cap. Giovanni Camozzi, ex Direttore di Macchina, ai quali vanno i migliori auguri di buon insediamento e buon lavoro!