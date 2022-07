Stamattina quattro cinghiali hanno fatto colazione in via Cuneo e in via Bettolo a Camogli. Alle 6 circa, in via Bettolo uno di loro si è visto venire incontro un pedone che scendeva verso il centro del paese e gli ha ceduto il passo, salendo nella scaletta che porta alla bocciofila. A smentire, e non è la prima volta, l’aggressività di questi animali sempre più inseriti in città e sempre meno impauriti dalla presenza di umani e veicoli.