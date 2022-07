Bogliasco. Il Prefetto ordina: "Eliminate i dossi" - LevanteNews

Ieri mattina a Bogliasco, in via Cavour, sono stati rimossi tre dossi considerati pericolosi. Tanto più perché vicini alla sede della Croce Verde. A chiederne la rimozione i consiglieri di opposizione Guido Guelfo, Silvia Marsano e Federico Fossa mediante una mozione che verrà però discussa in Consiglio comunale solo martedì prossimo. Nel frattempo il consigliere Federico Fossa ha inviato un esposto al prefetto spiegando la situazione e la prefettura ha dato ordine di rimuovere i tre dossi.

Di seguito il testo della mozione ormai inutile.

Al Presidente del Consiglio Comunale di Bogliasco

ai sensi art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: rimozione immediata Dossi stradali installati in via Cavour altezza Basko

Preso atto delle numerose richieste dei cittadini di Bogliasco.

Visto che i dossi posizionati in via Cavour all’altezza della Basko sono causa di numerosi disagi per le persone che hanno bisogno di cure con i mezzi di soccorso.

In particolare a tal proposito si ricordano ai signori Consiglieri le circolari del ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Il Parere 26 ottobre 2011,n 5274 che cita: “ i dossi artificiali sono trattati dall’articolo 179, commi da 4 a 9, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada (DPR n. 495\1992), il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati, nei residences, e simili, esso è vietato su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli per i servizi di soccorso e di pronto intervento.

La direttiva ministeriale 24 ottobre 2000, sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codic della strada in materia di segnalazione e criteri per l’installazione e la manutenzione, al paragrafo 5.6, impone agli Enti di evitare che tali manufatti costituiscano pericolo per la circolazione.

La circolare Prot. n. 777 Roma 27/04/2000,, “ II° Direttiva del Ministero dei Trasporti , conclude poi con un suggerimento al quale bisogna attenersi, e cioè: ( ….. In ogni caso si suggerisce di non installare i manufatti di cui trattasi in prossimità delle sede di organi di polizia o di istituzioni che operano anche in condizioni di emergenza,o lungo i consueti percorsi dei veicoli di trasporto pubblico e di emergenza al fine di non ostacolare o rallentare la loro attività.

Viste che le considerazioni appena elencate sono ovviamente valide anche con riferimento ai dossi di rallentamento della velocità, previsti dall’articolo 179 del regolamento di esecuzione, di cui si fa cenno nel paragrafo 5.6 della direttiva del 24 ottobre 2000.

Visto che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

Vista la necessità primaria di evitare gravi conseguenze al paziente sui mezzi di soccorso dove un attimo di distrazione potrebbe essere fatale nell’attività degli operatori all’interno dell’abitacolo sanitario mentre effettuano una eventuale manovra salvavita, o mentre inseriscono un ago in vena.

Visto che, purtroppo, in ogni caso occorre rallentare con ben tre dossi posti a poca distanza non rispettando le distanze minime, e soprattutto a discapito del raggiungimento del malato o del pronto soccorso;

Visto che i dossi sono estremamente insidiosi ed installati in difformità alla vigente normativa e devono essere rimossi;

Visto il danno che subiscono i mezzi di soccorso con rottura di ammortizzatori e altro;

Visto che rallentare per ben tre dossi corrisponde ad un arrestare un pronto intervento

Visto che non si può risolvere un problema creandone un secondo di maggiore importanza, dal momento che l’uscita dal parcheggi della Basko non risulta a norma del codice della strada;

Alla luce di tutto ciò chiediamo che il Consiglio Comunale di Bogliasco si esprima votando la presente mozione ed

I M P E G N I

il Sindaco e la Giunta Comunale, ciascuno per le proprie competenze, a togliere immediatamente i dossi in via Cavour nei pressi della basko

Nelle foto sono ancora visibili sulla carreggiata i segni dei tre dossi rimossi