Treni: durante i lavori, gli abbonati potranno fruire degli Intercity - LevanteNews

Ufficio Stampa Regione Liguria

Genova e La Spezia, interessata dal 25 luglio al 4 settembre a lavori di manutenzione, potranno accedere, senza prenotazione, ad alcuni Intercity che svolgono servizio in fascia pendolare. In particolare si tratta degli Intercity 652 e 658 del primo mattino verso Genova, necessari in relazione ad alcune soppressioni di treni regionali, e degli Intercity di fascia pomeridiana 673 e 669 in direzione della Spezia. Lo ha comunicato in queste ore Trenitalia all’assessorato ai Trasporti di Regione Liguria.

“A seguito dei numerosi incontri con Trenitalia avvenuti in Regione da maggio ad oggi, l’azienda ha accolto la nostra richiesta consentendo quindi questa opportunità a chi percorre quotidianamente la tratta per recarsi a lavoro o per tornare a casa – commenta l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino – Comunico che sono stati programmati anche bus di supporto all’offerta ferroviaria che agevoleranno ulteriormente i viaggiatori. Siamo consapevoli che purtroppo questi lavori causeranno la soppressione di alcuni treni regionali ma la messa in sicurezza della galleria Megli è assolutamente necessaria e improcrastinabile”.