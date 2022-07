Sestri: "Estate&Ambiente", tutti gli appuntamenti - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

Tornano anche per il 2022 gli appuntamenti di EstateAmbiente del Comune di Sestri Levante in collaborazione con LabTer Tigullio, Palazzo Fascie e Mediaterraneo Servizi: dallo snorkelling nella Baia del Silenzio agli incontri con il pescatore sul far della sera alle “Storie tra i ciottoli”, novità di questa edizione.

Si comincia venerdì 22 luglio con il primo atteso appuntamento con maschera e pinne per lo snorkelling nella Baia del Silenzio in compagnia di una biologa che aiuterà grandi e piccini a conoscere gli abitanti del mare dalle piante marine agli invertebrati ai pesci. Si replica il 19 agosto.

Giovedì 28 luglio sarà la volta di “Storie di mare e di pesca”: un pescatore professionista ed un laboratorio interessante ed itinerante in cui toccare con mano reti e nasse per capire come si sono evoluti gli strumenti della piccola pesca, quali sono le specie locali, quando si pescano e come si consumano.

Dalla spiaggia Riva Trigoso Luigino Sartor si sposterà alla Baia del Silenzio il 2 agosto per poi approdare nella Baia delle Favole il 9 agosto, nella spiaggia libera adiacente alle barche dell’Associazione La Caladda, lungo la passeggiata che conduce al porto.

A settembre invece una novità: “Storie tra i ciottoli”, una visita animata del borgo di Trigoso, piccolo nucleo di case su un poggio ai piedi della strada che porta al passo del Bracco, il cui nome è legato alla vicina Riva ma presenta caratteristiche uniche e particolari. Il 9 settembre alle ore 21 la guida porterà bambini e famiglie a scoprire angoli nascosti e suggestivi di questo borgo.

Sono attività che il LabTer Tigullio, centro di educazione ambientale di riferimento per il Tigullio orientale, assieme al Comune di Sestri Levante, propone ormai da anni a scuole e cittadini nella convinzione che sia importante “toccare con mano” per insegnare una corretta fruizione e tutela di habitat importanti come quelli costieri e marini e per “leggere” e comprendere il paesaggio, anche urbano.

Le iniziative si inseriscono appieno nelle politiche ambientali del Comune di Sestri Levante legate alla valorizzazione del territorio e alla promozione della Bandiera Blu.

Di seguito il calendario dettagliato delle attività:

Con maschera e pinne – ore 9:00. Baia del Silenzio: 22 luglio e 19 agosto

Storie di mare e di pesca – ore 18:00 28 luglio Spiaggia antistante la Biblioteca del Mare – Riva Trigoso; 2 agosto Baia del Silenzio; 9 agosto Baia delle Favore

Storie tra i ciottoli – ore 21:00 9 settembre – Sagrato della Chiesa di Trigoso

Tutte le attività in elenco sono gratuite. L’iscrizione è obbligatoria e anticipata

Telefono 0185/478530 – email iat@comune.sestri-levante.ge.it

Lo snorkelling è aperto a tutti (bisogna saper nuotare) e sono necessari maschera, boccaglio (pinne facoltative ma molto utili) proprie; i minori di anni 14 devono essere accompagnati.

Per Storie di Mare e di Pesca si consiglia un asciugamano o una stuoia per sedersi

Per ulteriori dettagli in merito alle diverse attività consultare la pagina

Facebook o Twitter “Labter Tigullio” oppure il sito www.sestri-levante.net