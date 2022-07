RASSEGNA STAMPA. Caro spesa: difficile far quadrare i conti - LevanteNews

Oggi, mercoledì 20 luglio, auguri ad Apollinare. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Gli affari sono affari”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. (Omettiamo le notizie di intrattenimento che in genere vengono pubblicate nelle pagine Album), Caro spesa: tanti motivi spingono l’inflazione; far quadrare i conti è un’impresa. Covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 323; i pazienti ricoverati sono 38”; “Quarta dose al via ed è subito ressa; code e proteste all’hub del Ferden”; “Esculapio d’oro, cerimonia rinviata per la riesplosione dei contagi”. Caldo: allarme, 30 gradi a Pratomollo”; “Ventilatori e condizionatori, forte aumento degli acquisti”.

Sestri Levante: capitale della Cultura, arriva l’Atlante dei saperi. Sestri Levante: San Bernardo, il Comune ha presentato la nuova strada ai residenti. Lavagna: Viaggia a pieno regime il nuovo pronto soccorso. Cogorno: Luoghi del Fai, la basilica dei Fieschi al secondo posto. Chiavari: iniziata la pulizia dei corsi d’acqua. Zoagli: ritorno di fiamma colpisce operaio, ricoverato al San Martino.

Rapallo recupera anche la sua Fons Gemina. Santa Margherita Ligure: l’arcivescovo Marco Tasca alle celebrazioni patronali.

Camogli: tributo al Cristo degli Abissi. Camogli: Bruno Sacella lascia dopo 15 anni la guida del Museo Marinaro.

Val d’Aveto: il sentiero del giorno, il fascino del Lago Nero.