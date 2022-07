Rapallo: porta delle Saline, prossimo restauro - LevanteNews

“Una ciliegia tira un’altra”. A Rapallo si potrebbe dire che un restauro ne richiama un altro. E se fossimo ai tempi pretecnologici e pretelevisivi, i nostri bisnonni per fare addormentare i loro bambini gli avrebbero forse raccontato una filastrocca elencando palazzi, monumenti, alberghi, siti in via di riqualificazione o prossimi al restauro.

E la filastrocca terminerebbe raccontando il restauro della Porta delle Saline, il monumento storico più antico e noto. Un gioiello che tutte le comitive che arrivano a Rapallo visitano e fotografano ammirati.

La porta permetteva l’accesso in città cinta di mura. Il restauro avverrà ovviamente in stretta collaborazione con la Soprintendenza. A finanziarlo con un contributo di 9o.000 euro è il Lions Club di Rapallo.