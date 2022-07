Rapallo: centro storico vietato se scalzi, in costume o a torso nudo - LevanteNews

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha firmato un’ordinanza che potrebbe dividere l’opinione pubblica. Per frenare “comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile”. Ad esempio “circolare in costume da bagno, a dorso nudo o scalzi”. L’ordinanza dovrebbe andare ad integrare il regolamento di Polizia urbana.

Ma siamo sicuri che sia indecoroso circolare scalzi, a dorso nudo o in costume da bagno? Dipende dalle persone che lo fanno e come lo fanno.

Di seguito le vie del divieto: Mazzini, vico Liceti e vico alla piazza Venezia, via Venezia, piazza Venezia, via Bove. vico della Rosa, vico dell’Oro, via degli Oratori, vico della Pista, via della Torre Civica, piazza Garibaldi, vico dei Fondaci, vico de André, piazza Da Vico. vico del Pozzo, vico dell’Olmo, piazzetta De Gasperi, via Magenta, via Mameli, piazza Cavour, piazza Molfino, piazza Nazioni, parco Canessa.

A quanto pare un bagnante potrà lasciare la spiaggia delle Saline, attraversare il lungomare in costume, prendersi una bevanda o un gelato in costume senza incorrere in contravvenzioni.