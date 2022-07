Ne: grande partecipazione alla Festa delle Fisarmoniche - LevanteNews

Dal Comune di Ne

Ieri, 19 Luglio, in area verde Sandro Pertini a Conscenti si è tenuta la 15esima edizione a favore della Croce Verde Chiavarese-sezione di Ne.

La serata è stata molto partecipata: un’occasione unica per ascoltare Enrico Roseto e i suoi fisarmonicisti degustando piatti tipici locali, ma soprattutto per sostenere un presidio di pubblica assistenza essenziale per tutto il territorio della Val Graveglia e a cui tutta la comunità di Ne fa affidamento.

L’Amministrazione Comunale ha poi premiato Matteo Dondero, il più giovane ad essersi esibito sul palco, e Remo Cornati, il meno giovane di grande esperienza.