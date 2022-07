Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-‘Santa’-Camogli: i film in Riviera - LevanteNews

da venerdì 22 a domenica 24

M istero a Saint Tropez

ore 21,00

Regia: Nicolas Benamou – Con: Christian Clavier, Benoit Poilvoorde – Francia, 2022 – 89′

I titoli di testa e la figura dell’ispettore goffo e imbranato, sono un diretto riferimento a Clouseau nella saga della Pantera Rosa. Le gag a ripetizione sui continui disastri nella villa e durante la festa richiamano invece la magnifica distruzione del set di Hollywood Party. Christian Clavier, ripropone il suo repertorio comico con consumato mestiere.

Con Mistero a Saint-Tropez la commedia poliziesca francese cerca così di modernizzarsi con un look stile La belle époque nei colori della Francia dell’estate del 1970 e ripropone l’incrocio tra demenzialità e scorrettezza. Il film indovina qualche trovata come quella di Botta che, dopo essersi fumato casualmente dell’hashish nella sua pipa, danza come una marionetta impazzita non facendo prendere i cocktail agli invitati.

da lunedì 25 a mercoledì 27

Sonic 2

ore 16,30

Regia: Jeff Fowler – Con: Ben Schwartz, Idris Elba – Usa, 2022 – 122′

Duecentoquarantatre giorni sul pianeta dei funghi, con la sola compagnia di una roccia di nome Roccia, hanno reso il bizzarro Eggman, se non più matto, di certo più determinato nel suo proposito di scovare Sonic per eliminarlo definitivamente dall’universo. La nuova e inattesa alleanza con il rosso echidna Knuckles allarga ulteriormente i suoi malvagi obiettivi: s’impossesserà dello smeraldo che materializza ogni desiderio e avrà l’universo intero ai suoi ordini. Anche il porcospino blu, però, ha un nuovo amico, il piccolo Tails, e insieme a lui si opporrà in ogni modo al pericolo che l’antico smeraldo cada nelle mani sbagliate.

Corro da te

ore 21,15

Regia: Riccardo Milani – Con: Pierfrancesco Favino, Miriam Leone – Italia, 2022 – 113′

Gianni ha quasi 50 anni e passa da un’amante all’altra, fingendo con ognuna di essere una persona diversa. Alla morte della madre si reca nella modesta casa in cui è cresciuto e incontra la vicina Alessia, che per sbaglio lo crede confinato ad una sedia a rotelle. Gianni alimenta l’equivoco perché Alessia si occupa di disabili e lui cerca di aggiungerla alla sua lista di conquiste. Ma la ragazza ha altri progetti: gli presenta la sorella Chiara, davvero paraplegica, sperando che fra i due scocchi la scintilla. Cosa che puntualmente succede anche se Gianni, che ha sempre evitato qualsiasi prossimità alle limitazioni fisiche, si auto convince che conquistare Chiara sarà un ennesimo modo per ribadire agli amici la sua fama di tombeur des femmes.

Giovedì 28 luglio riposo