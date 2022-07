Lorsica: drammatico incidente, muore centauro - LevanteNews

Gravissimo incidente attorno alle 6.30 sulla strada che da Monleone porta al Passo della Scoglina e quindi in Val d’Aveto. A Lorsica, in località Acqua di Sopra dove la strada presenta particolari difficoltà, una moto è entra in collisione con un’auto. Il motociclista, un uomo di 50 anni, ha riportato un grave trauma cranico ed è in arrestato cardiaco. A prestargli soccorso il 118 con l’automedica Tango 1 e i militi della Croce Rossa di Cicagna. Da Albenga è decollato l’elicottero Grifo per un rapido trasporto al San Martino. Alle 7 i medici stanno cercando di stabilizzare l’uomo. Un momento delicatissimo vissuto da tutti con grande emozione.

***

Purtroppo ogni tentativo di strappare l’uomo alla morte è stato vano. Il cuore ha cessato di battere dopo i lunghi disperati tentativi di farlo ripartire.

Il traffico è interrotto. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità; mezzi posti sotto sequestro. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.